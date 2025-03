Cronaca

CISLAGO / CARONNO PERTUSELLA – Questa notte alle 23.40 intervento dell’ambulanza del Sos Mozzate in via 4 novembre nella vicina Cislago, dove era stato segnalato un incidente stradale. E’ stato soccorso un uomo, rtimasto contuso in una caduta dalla propria bicicletta, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

A Caronno Pertusella ieri alle 14.50 l’ambulanza della Croce rossa di Saronno ed una pattuglia dei carabinieri sono intervenute in via Bergamo, nella zona industriale, per soccorrere un ciclista di 33 anni, che era stato investito. Con contusioni comunque non gravi è stato trasportato con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella a Saronno, per essere medicato.

(foto archivio: una ambulanza del Sos Mozzate in servizio notturno sul territorio locale)

29032025