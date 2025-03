Primo piano

LAZZATE – Grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Lazzate e Tribunale di Monza, proseguirà fino al prossimo 31 dicembre 2025 l’attività dell’Ufficio di prossimità per la “Volontaria Giurisdizione” situato in via Don Alessandro Parenti n.2 – con accesso laterale da Piazza Lombardia. Gli Uffici di prossimità, attivati con l’adesione di Regione Lombardia al progetto avviato dal Ministero della Giustizia, offrono un servizio gratuito di orientamento, informazione e inoltro di pratiche per tutti i cittadini e si rivolgono soprattutto alle fasce deboli con l’obiettivo di assicurare una “giustizia di prossimità”, garantendo la tutela dei diritti senza doversi necessariamente recare presso gli uffici giudiziari.

Gli sportelli possono gestire tutti gli atti inerenti a Tutele, Amministrazioni di sostegno e le autorizzazioni ai genitori per compiere atti in favore dei figli minori (es. riscossione somme, vendita di beni ed altro).

Allo sportello di Lazzate è quindi possibile:

• ricevere informazioni su come presentare le domande e i documenti necessari;

• acquisire tutta la modulistica utile;

• essere aiutati nella compilazione dell’istanza e nel controllo della documentazione da allegare;

• essere supportati nella compilazione dei rendiconti che ogni amministratore di sostegno e ogni tutore deve depositate ogni anno;

• depositare rendiconti o istanze e ritirare i provvedimenti del giudice, senza recarsi in Tribunale.

Tutte le prestazioni degli sportelli territoriali sono offerte a titolo gratuito.

Restano a carico del Cittadino solo le spese inerenti i diritti di cancelleria e i diritti di copia da versarsi al Tribunale.

La fruizione dei servizi degli Uffici di prossimità non preclude al cittadino di interfacciarsi direttamente con la cancelleria del Tribunale, quando ritenuto necessario.

Lo sportello di Lazzate riceve su appuntamento, il lunedì dalle 15 alle 17 e si può contattare tramite telefono o WhatsApp al numero 379.1787067 o via mail a [email protected]

“La presenza a Lazzate di questo sportello – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Giuseppe Zani – consente alle famiglie di avere un punto di riferimento più vicino e comodo da raggiungere per l’assolvimento di tutte le pratiche relative alle tutele di soggetti fragili, come minori, disabili o anziani che necessitano di tutori o amministratori di sostegno. Un servizio attivo già da diversi mesi che ha riscontrato interesse e apprezzamento dei cittadini di tutta la zona di riferimento e che per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare”.

È attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Lazzate.

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.