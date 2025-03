Cronaca

LIMBIATE – Un incidente si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 9, in via Trieste, a Limbiate. Si è trattato di un tamponamento tra due automobili, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio è stata una donna di 44 anni, che ha riportato lesioni lievi ma ha comunque necessitato di assistenza medica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, che ha trasportato la donna in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti e medicazioni.

In via Trieste è giunta anche una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Secondo le prime informazioni, non si sono registrati altri feriti né gravi danni ai veicoli.

Il traffico ha subito qualche rallentamento temporaneo nella zona, ma è tornato alla normalità nel corso della mattinata.

