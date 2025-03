Altre news

SARONNO – Sabato 29 marzo 2025, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata a Saronno sarà caratterizzata da molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno, fino a cieli parzialmente nuvolosi. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, mentre la minima si attesterà a 10°C. I venti saranno deboli, provenienti da Nordest al mattino e da Ovest-Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. Nonostante la nuvolosità iniziale, le condizioni meteo tenderanno a migliorare nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà a 2092 metri.

Nel Tradatese e nella zona delle Groane, la giornata si prevede con molte nubi in graduale dissoluzione durante il giorno fino a cieli parzialmente nuvolosi. Le temperature saranno simili a Saronno, con una massima di 18°C e una minima di 10°C. Non sono previste piogge.

Secondo il commento del previsore di 3B meteo, la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca, responsabile di ampie schiarite in Lombardia. Nello specifico, sulle basse pianure occidentali e le zone pedemontane-alte pianure, si prevede un cielo molto nuvoloso al mattino con deboli piogge, con graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Sulle basse pianure orientali e le Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sulle Prealpi occidentali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Sulle Orobie, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Alpi Retiche, i cieli saranno in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. I venti saranno deboli orientali in rotazione a settentrionali. Lo zero termico si aggirerà intorno ai 1900 metri.

