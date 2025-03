Cronaca

SARONNO – Non sarà estradato il 42enne albanese accusato dell’omicidio di Vadym Usatyl, il 41enne ucraino ucciso in via Varese venerdì 27 ottobre. L’uomo, secondo quanto riportato da «La Prealpina», resterà in carcere in Slovenia, dove dovrà affrontare un processo per un secondo omicidio commesso mercoledì 29 novembre vicino a Lubiana e se riconosciuto colpevole scontare la sua pena prima di tornare in Italia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la sera dello scorso 27 ottobre il 42enne albanese avrebbe ucciso Usatyl al termine di un diverbio esploso per ragioni futili. L’aggressione si sarebbe consumata in un cortile in via Varese, dove la vittima era stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco. Dopo il delitto, l’uomo era fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le indagini si erano poi concentrate in Slovenia, dove il 42enne era stato arrestato per un altro omicidio.

Attualmente, l’albanese è detenuto a Celje per l’omicidio avvenuto mercoledì 29 novembre in una località nei pressi di Lubiana. Assieme a lui, la polizia slovena ha arrestato a dicembre altri due uomini. I tre sono accusati di aver assassinato un pregiudicato testimone di giustizia.

In Italia, il 42enne è un volto noto per le forze dell’ordine. Dal 2001 è stato coinvolto in numerosi episodi criminali: rapine, aggressioni e un altro omicidio inserito nei suoi precedenti penali. Negli anni ha usato documenti falsi per sfuggire all’identificazione e costruirsi una vita tra Roma e Velletri. Nel 2021 era stato arrestato all’aeroporto di Malpensa con l’accusa di possesso di documenti contraffatti e resistenza a pubblico ufficiale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti