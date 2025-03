Saronnese

ORIGGIO – Per promuovere la conoscenza del territorio e sostenere le attività di tutela ambientale, è stata realizzata una nuova carta escursionistica del Parco dei Mughetti. Disponibile al costo di 7 euro, la mappa può essere acquistata all’Ufficio tecnico del Comune di Origgio e l’edicola “La Chiara” di via Repubblica.

A partire da metà aprile, sarà inoltre reperibile all’info-point del Parco Aironi di Gerenzano, gestito dalla Cooperativa Ardea. La carta, con dettagli in scala 1:15.000, illustra i percorsi adatti a escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, permettendo ai visitatori di esplorare l’area verde in sicurezza.

Il ricavato delle vendite verrà destinato alle attività di manutenzione e pulizia del Parco, garantendo la salvaguardia di questo prezioso ambiente naturale grazie al lavoro dei volontari.

