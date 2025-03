Città

SARONNO – Si svolgerà dal 31 marzo al 10 aprile la mostra “Scene dal film … e oltre” dedicata a “Il monaco che vinse l’Apocalisse” del regista Jordan River, sulla complessa figura di Gioacchino da Fiore, abate vissuto nel XII secolo.

La mostra, nata su iniziativa dell’associazione culturale Ricchizza e dell’associazione di promozione sociale l’Aquilone di Saronno, precede la proiezione in anteprima saronnese del film, che verrà proiettato martedì 8 aprile alle 20:30 al cinema Silvio Pellico. Entrambi gli eventi sono patrocinati dal Comune di Saronno. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, dalla musica originale alla fotografia, dalla sceneggiatura alla scenografia, per gli effetti visivi e come miglior film, l’opera di Jordan River coniuga il fantastico con lo storico, la spiritualità con l’immanenza, la riflessione interiore con il rapporto con la natura, rivelando al pubblico gli aspetti più profondi dell’animo umano e il continuo conflitto tra bene e male, affrontato dall’abate florense nel suo pellegrinaggio verso la verità.

Allestita nella sede di Casa di Marta, in via Petrarca 1, e replicata in contemporanea nella sede della Pro Loco, in via San Giuseppe 36, a Saronno,

l’esposizione raccoglie personaggi, momenti suggestivi, effetti visivi speciali, in singoli fotogrammi tratti dal film, che si alternano con foto di scena particolari, riprendendo chi sta dietro la macchina da presa e cosa succede sul set. Accompagna la mostra un pieghevole che illustra le singole riproduzioni con una breve descrizione degli attori e i loro ruoli, dettagli e curiosità collegati ad ogni scena riprodotta per far conoscere meglio i personaggi e avvicinare i visitatori alla comprensione delle tematiche del film, svelando anche alcuni particolari sulla sua preparazione, sui retroscena e sulle innovazioni tecnologiche adottate nelle riprese e in post-produzione.

La mostra, ad ingresso libero, sarà inaugurata domenica 30 marzo dalle 17,30 alle 19 in Casa di Marta, via Petrarca 1, Saronno. La mostra sarà visitabile da lunedì 31 marzo a mercoledì 10 aprile, in casa di Marta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e alla Pro Loco dalle 15 alle 19.