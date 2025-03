Cronaca

SOLARO – Grave incidente oggi, sabato 29 marzo, sulla Saronno-Monza, all’altezza del Comune di Solaro. Nella rotonda tra via Roma e via Vallone si è verificato un impatto tra un furgoncino e un’autocisterna. La parte anteriore del mezzo più piccolo si è completamente accartocciata mentre i danni più rilevanti all’autocisterna sono alla parte laterale con una ruota a terra e liquido finito su tutta la strada.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 5,20. Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario della Croce Bianca di Cesate e della Croce Rossa di Saronno, insieme all’automedica di Garbagnate Milanese. I soccorritori hanno assistito gli occupanti del furgoncino, un ventenne e una ventunenne che sono stati portati al San Gerardo di Monza

Oltre ai carabinieri della compagnia di Rho, che si sono occupati di deviare il traffico per limitare i disagi alla circolazione, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. I pompieri hanno aiutato i soccorritori e messo in sicurezza i due mezzi coinvolti. Particolare attenzione è stata riservata alla cisterna che trasportava ossigeno: non ha riportato danni né perdite, ma è stato chiamato un mezzo speciale per la rimozione in sicurezza.

guarda tutte le foto 16



Scontro all’alba sulla Saronno-Monza: furgoncino contro autocisterna, traffico in tilt: la fotogallery

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti