Softball

SARONNO – La stagione 2025 della Serie A1 di softball si apre sabato pomeriggio e sera con un doppio confronto spettacolare e combattuto, che termina in parità tra Inox Team Saronno e Bertazzoni Collecchio, con una vittoria per parte: 7-5 per le padrone di casa nel primo incontro e 5-1 per le ospiti nella gara serale.

Nel match di apertura, la Inox Team si impone grazie alla brillante prova del quartetto offensivo composto da Alessandra Rotondo, Anita Bartoli, Sara Cianfriglia e Sara De Luca, decisive nel garantire il margine di vantaggio. Tra il terzo e il quinto inning, Saronno segna 5 punti, con momenti chiave come il doppio da due punti di De Luca e i fuoricampo consecutivi di Bartoli (da due punti) e Cianfriglia. Collecchio tenta la rimonta nell’ultimo attacco, accorciando fino al 7-5 finale approfittando di alcuni errori difensivi, ma non basta.

Nel secondo incontro, è Jazmyn Jackson a prendersi la scena. La nuova stella della Bertazzoni, fresca MVP della finale della Liga Messicana, colpisce un fuoricampo da tre punti al settimo inning, rompendo l’equilibrio di un duello tra lanciatrici di altissimo livello: Hannah Held (Saronno, 20 strike out) e Lindsay Lopez (Collecchio, 13 strike out). Le emiliane chiudono 5-1, grazie a un finale in cui approfittano del momento favorevole per allungare il punteggio.

La prima giornata proseguirà domenica 30 marzo con le sfide Itas Mutua Rovigo-Bollate e Thunders Castellana-Blue Girls Bologna, mentre le partite Macerata-Caronno e Italposa Forlì-Old Parma, inizialmente in programma sabato 29 marzo, sono state rinviate per maltempo e verranno recuperate l’1 maggio e l’8 aprile.

(foto Fibs: un’azione di gioco)

29032025