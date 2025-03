iltra2

VENEGONO INFERIORE – Sabato 5 aprile dalle 15:30 alle 19:30 nella biblioteca comunale “Valentino Doneda” di Venegono Inferiore, Emergenza Sordi Aps presenterà – in stretta collaborazione con il Comune di Venegono Inferiore, Areu Lombardia, Ats città metropolitana di Milano, Integra Lis e I Colori del sorriso Odv Vip Varese – un importante seminario inclusivo con Lis e sottotitoli sull’app 112 “Where Are U” e Servizio “Lombardia Lis“.

Il relatore principale, Luca Rotondi di Emergenza sordi Aps, approfondirà il funzionamento dell’applicazione “112 Where Are U” dell’Areu Lombardia, che copre la regione Lombardia e altre 15 regioni, offrendo un servizio cruciale ed accessibile anche per le persone sorde per le chiamate d’emergenza 112.

Oltre questo ci sarà una dettagliata illustrazione del Servizio Lombardia Lis, un servizio innovativo e gratuito di video-interpretariato in lingua dei segni italiana (Lis) attivato per tutto il sistema socio-sanitario di Regione Lombardia.

Saranno presenti anche i due relatori, Erika Morrone, capitano della squadra di volontari Integra Lis e cofondatrice dello staff clown Lis dell’associazione i colori del sorriso Odv Vip Varese, e Fabio Miali, membro della squadra di volontari Integra Lis e cofondatore dello staff clown Lis dell’associazione “I colori del sorriso Odv Vip Varese” che parleranno brevemente sull’attività di Integra Lis e de I Colori del sorriso.

La prenotazione al seminario è obbligatoria attraverso il link: https://bit.ly/SeminarioNUE112VA

