Il mondo delle crypto è oggi al centro dell’attenzione mediatica anche grazie a Trump, il quale si sta muovendo su diversi fronti con l’obiettivo di creare un progetto di rilievo a suo nome.

Tra le iniziative più significative figura World Liberty Finance, una piattaforma DeFi attiva da tempo nel settore. Oggi compie un ulteriore passo in avanti con l’introduzione di USD1, una nuova stablecoin che si inserisce nel già affollato mercato di riferimento.

Meet USD1 — the stablecoin your portfolio’s been waiting for. Built for institutions and retail alike. Backed by dollars. Custodied by BitGo.

No games. No gimmicks. Just real stability.https://t.co/vXPbZe0GPn — WLFI (@worldlibertyfi) March 25, 2025

La nuova stablecoin USD1 è garantita da debito statunitense a breve termine, dollari e altri asset equiparabili al denaro liquido, elementi a sostegno del suo valore.

Il progetto sembrerebbe coinvolgere, almeno parzialmente, anche Changpeng Zhao, fondatore di Binance, che ha commentato alcuni contenuti su X.

In particolare, sotto il post che annunciava il lancio di USD1, Zhao ha lasciato una emoji raffigurante occhi, suggerendo di star monitorando il progetto.

Ulteriori elementi emergono da Binance, poiché è proprio la Binance Smart Chain a ospitare nativamente questa valuta, la quale tuttavia pare avesse già una storia precedente rispetto all’annuncio.

Gli USD1 risultano infatti mintati (cioè emessi) venti giorni prima del lancio ufficiale, con il market maker Wintermute che ha già effettuato operazioni di trading utilizzando questa valuta.

Si tratta di elementi ambigui per una piattaforma che presenta già diversi punti interrogativi, essendo parte di un progetto riconducibile al Presidente degli Stati Uniti.

Lo stesso Presidente ha recentemente lanciato una meme coin dal carattere controverso, $TRUMP, legata con accordi poco chiari a Crypto.com, oltre ad altri aspetti che sollevano dubbi sulla credibilità dell’iniziativa.

Attualmente, WLFI presenta perdite non realizzate superiori ai 100 milioni di dollari (ossia investimenti in negativo non ancora liquidati), un dato che potrebbe influenzare la stabilità economica della piattaforma.

Resta da vedere quali sviluppi seguiranno e se questo ecosistema potrà realmente ambire a un futuro solido o se si tratta di un’iniziativa destinata a favorire un gruppo ristretto di soggetti legati tra loro da vincoli familiari.

Massima attenzione quindi nei confronti di USD1 e dell’intero progetto WLFI, che deve ancora dimostrare elementi concreti di affidabilità.

