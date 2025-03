TRADATE – Si è svolta l’altro giorno in Comune a Tradate la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione delle autorità locali, delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

Tra i temi affrontati quelli della intensificazione dei controlli sul territorio, sulle strategie per la sicurezza urbana e contrasto allo spaccio, sulla implementazione della video sorveglianza e lettura targhe, sulla collaborazione tra enti locali per la prevenzione, della sensibilizzazione sulle dipendenze”. Per i rappresntanti istituzionale una occasione, dunque, per approfondire tutte queste tematiche, di grande attualità. Le riunioni del comitato avvengono periodicamente sul territorio ed hanno l’obiettivo di focalizzare la problematiche esistenti.