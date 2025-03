Calcio

Nella 27′ giornata del campionato di Prima Categoria, il Cantello Belfortese ha trionfato in casa contro il Garbagnate con un 2-1, grazie alle reti di Memaj e Sottocasa, rispondendo al gol di Carriero per gli ospiti. Un altro successo casalingo per la Folgore Legnano, che ha vinto 2-0 contro gli Amici Dello Sport, con i gol di Cantarini e Marzola. La Faloppiese ha subito una sconfitta casalinga, perdendo 1-0 contro l’Union Villa Cassano, con un gol decisivo di Maniscalco. France Sport ha vinto 3-1 contro l’Antoniana, grazie alla doppietta di Pinese e ai gol di Pivato e Kuepper, mentre per gli ospiti ha segnato D’Ascanio. Il Marnate Gorla è stata battuta 1-0 in casa dal Gallarate , con il gol di Petruzzi a portare i tre punti agli ospiti. Nonostante una rete iniziale di Brebbia, il San Michele è stato sconfitto 3-1 dall’Arsaghese, che ha firmato una doppietta con Bonfante oltre al gol di Grasso. La Sommese ha vinto 3-1 contro l’Union Gorla , con Gornati, Goumbala e Diop a segno per i padroni di casa, mentre Asero ha segnato per gli ospiti. Infine, il match tra Valceresio e Tradate Abbiate si è concluso in parità 1-1, con Vezzoli che ha risposto al gol di Guarino per il Tradate.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

2-1 Reti: Memaj (C), Sottocasa (C), Carriero (G)0-1 Reti: Maniscalco2-0 Reti: Cantarini, Marzola3-1 Reti: Pivato (F), Pinese (F), Kuepper (F), D’Ascanio (A)0-1 Reti: Petruzzi1-3 Reti: Brebbia (S), Grasso (A), Bonfante (A), Bonfante (A)3-1 Reti: Gornati (S), Goumbala (S), Diop (S), Asero (U)1-1 Reti: Vezzoli (V), Guarino (T)Gallarate 67, Tradate Abbiate 52, Folgore Legnano 52, Valceresio 48, Union Gorla 48, Cantello Belfortese 42, Marnate Gorla 40, Garbagnate 36, Faloppiese 35, Antoniana 32, Union Villa Cassano 30, France Sport 30, San Michele 28, Sommese 24, Arsaghese 23, Amici Dello Sport 14.