Calcio

La Gerenzanese ha vinto una partita fondamentale contro il Bovisio Masciago con il punteggio di 3-2, grazie a una doppietta di Gorgoglione e al gol di Aloe. In seconda posizione, S.C. United non riesce a superare l’Atletico Lomazzo, con Volpi per la squadra di Cesate e Saccullo per gli ospiti a segno. Nel match tra Luisago Portichetto e Ardisci E Maslianico , i padroni di casa si sono imposti con un 1-0 grazie a un gol di Franzoni. Il Menaggio ha battuto lo Xenia in un match spettacolare, conclusosi con la vittoria degli ospiti per 4-3. Sanvito e Rescaldani hanno segnato per lo Xenia, ma non sono bastati a fermare la doppietta di Zanotta e i gol di Prencipe e Gandola per Menaggio. Senza reti Bulgaro e Montesolaro, che non sono riuscite a sbloccare il punteggio, così come Giovanile Canzese e Rovellasca.

Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Bulgaro-Montesolaro 0-0 Cassina Rizzardi-Itala 0-0 Gerenzanese-Bovisio Masciago 3-2 Reti: Gorgoglione (G), Gorgoglione (G), Aloe (G), Perrone (B), Zanovello (B) Giovanile Canzese-Rovellasca 0-0 Luisago Portichetto-Ardisci E Maslianico 1-0 Reti: Franzoni Xenia-Menaggio 3-4 Reti: Sanvito (X), Sanvito (X), Rescaldani (X), Prencipe (M), Gandola (M), Zanotta (M), Zanotta (M) S.C. United-Atletico Lomazzo 1-1 Reti: Volpi (U), Saccullo (A) Classifica: Bovisio Masciago 56, S.C. United 55, Rovellasca 50, Ardisci E Maslianico 49, Montesolaro 47, Cassina Rizzardi 46, Luisago Portichetto 42, Menaggio 39, Gerenzanese 34, Giovanile Canzese 33, Itala 30, Veniano 29, Limbiate 28, Bulgaro 23, Xenia 20, Atletico Lomazzo 16.