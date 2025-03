Calcio

GERENZANO – Ottimo risultato della Gerenzanese nella partita spettacolare disputata nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di marzo nel centro sportivo comunale di Gerenzano dove, in occasione della ventisettesima giornata di campionato del girone B della prima categoria lombarda, ha sfidato il capolista Bovisio Masciago.

Il risultato si sblocca dopo solamente venti minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara con Delia che porta in vantaggio la Gerenzanese che, dopo soli dieci minuti, riesce a raddoppiare le distanze con il gran goal di Gorgoglione. La reazione del Bovisio Masciago arriva poco dopo la ripresa del gioco con Perrone che accorcia le distanze con la trasformazione dal dischetto di un calcio di rigore concesso al 2′ dal direttore di gara. La squadra ospite, però, non si accontenta e al 10′ riapre la partita pareggiando momentaneamente i conti con Zanovello che insacca in rete concretizzando una bellissima azione personale. Dopo diversi minuti durante i quali le due squadre si combattono in ogni zona del campo, i padroni di casa trovano il goal decisivo sulla gran punizione di Aloe che mette ko al 90′ gli avversari.

La Gerenzanese, dunque, trova una sorprendente vittoria all’ultimo minuto dimostrando carattere e forza contro la prima della classe. Grazie a questa vittoria, la squadra di Gerenzano si allontana a quattro punti dalla zona play-out mentre il Bovisio, visto anche il passo falso dell’Sc United reduce oggi di un pareggio con l’ultimo in classifica Atletico Lomazzo, resta al primo posto del girone.

(foto da archivio)