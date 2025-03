Sport

NOVA MILANESE – Trasferta complicatissima per la Cogliatese che, dopo il Cermenate, affronta l’altra capolista del girone, la Polisportiva di Nova.

I padroni di casa hanno subito l’occasione del vantaggio, al 2′ Cuzzolin atterra un avversario in area, calcio di rigore. Il centravanti D’Urzo prende la rincorsa ma grazia i biancoazzurri calciando a lato. La Cogliatese resta in partita riuscendo ad arginare i forti avversari, nel primo tempo pochi altri pericoli tranne quando al 39′ Belotti salva il risultato intercettando una conclusione sulla linea di porta.

Nella ripresa si sblocca il risultato, al 53′ fuga sulla corsia di destra e palla messa dentro forte per Viganò che non perdona e porta avanti i suoi, 1-0. I biancoazzurri accusano il colpo e non riescono a rientrare in partita, il raddoppio è dietro l’angolo, arriva al 65′, recupero palla all’altezza della trequarti e manovra veloce a liberare D’Urzo che si rifà dopo il rigore sbagliato e segna, 2-0. Il Nova gestisce e Venturini si concede nel finale anche il gol del tris. Finisce dunque 3-0 per la Polisportiva di Nova.

Una partita già sulla carta molto difficile, i biancorossi non hanno deluso le aspettative mantenendo la testa della classifica. La Cogliatese saluta definitivamente il sogno playoff, ora mancano tre partite, tutte in casa, per chiudere il campionato al meglio delle proprie possibilità. Settimana prossima i biancoazzurri ospiteranno il Novedrate.

Polisportiva di Nova – Cogliatese : 3-0

Polisportiva di Nova : Cavattoni, Gisonno, Pagani, Palomba, Venturini, Viganò, Desogus, Rizzo, D’Urzo, Giorgetti, Turati. A disposizione : Marzola, Casarin, Soria, Ramundo, Gulmini, Pigazzini, Pozzi, Roma, Assi. All. Gusola

Cogliatese : Ortolan, Pastore, Ventrella, Corona, Belotti, Chiari, Pascale K., Cuzzolin, Avella, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Castelnovo, Del Bianco, Ferrario Ro., Pascale G., Pivato, Ferrario Ri. All. Biemmi

Marcatori : 8st D’Urzo, 20st D’Urzo, 45st Venturini