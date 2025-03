Calcio

DESIO – Nella strana cornice di uno stadio senza pubblico, sconfitta esterna 1-0 questo pomeriggio per il Dal Pozzo in trasferta contro l’Aurora Desio. Incontro giocato a porte chiuse su disposizione delle autorità, per questioni di ordine pubblico; scelta insolita considerando che si trattava di una partita di Seconda categoria. A decidere l’esito dell’incontro il gol di Lo Cascio.

Risultati

27′ giornata: Aurora Desio-Dal Pozzo 1-0, Cesano Maderno-Mascagni 2-0, Giussano-Db Cesano Maderno 4-0, Molinello-Figino 2-0, Polisportiva Di Nova-Cogliatese 2-0, Stella Azzurra Arosio-Varedo 2-3, Virtus Cermenate-Novedrate 2-0, Celtica-Polisportiva Veranese posticipo.

Classifica

Virtus Cermenate e Polisportiva Di Nova 56 punti, Figino e Cesano Maderno 50, Dal Pozzo 49, Giussano 46, Polisportiva Veranese 45, Aurora Desio 44, Cogliatese 40, Molinello 36, Db Cesano Maderno 31, Varedo 30, Novedrate 24, Celtica 21, Stella Azzurra Arosio 11, Mascagni 9.

(foto: lo stadio di Desio, oggi con le tribune deserte)

30032025