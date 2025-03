Calcio

UBOLDO – Partita totalmente equilibrata e combattuta quella disputata nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo dove, in occasione della ventisettesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, i padroni di casa della Pro Juventute hanno ospitato il Busto 81 Calcio.

Dopo 90 minuti durante i quali entrambe le squadre si sono combattute in ogni zona del campo non trovando numerosi spazi di gioco per creare occasioni offensive concrete, la gara si conclude con il risultato di 0-0. Entrambe le squadre, dunque, conquistano un punto che non smuove particolarmente la classifica del girone Z della seconda categoria di Varese. La Pro Juve resta, infatti, al nono posto mentre il Busto 81 Calcio all’undicesimo, lontane a tre partite dalla conclusione della stagione sia dalla zona play-off che dalla zona play-out.

ASD PRO JUVENTUTE – BUSTO 81 CALCIO 0-0

(foto da archivio)