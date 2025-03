Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese vola al primo posto della classifica del girone A di Eccellenza Lombardia grazie alla vittoria sul Legnano nella non semplice partita disputata nel pomeriggio di oggi 30 marzo allo stadio comunale di Caronno Pertusella.

La cronaca – Ad aprire le danze è la squadra ospite che sblocca il risultato con il gran goal di Veroni che dalla distanza trova l’angolino basso alla destra del portiere rossoblu firmando, su assist di Cozzi, il goal dello 0-1. Dopo un inizio gara sottotono dei rossoblu, la Caronnese sale in cattedra pareggiando i conti con il solito bomber Colombo che devia di testa in rete sulla spizzata di Corno. Nella ripresa scendono in campo ancora in maniera più offensiva portandosi in vantaggio con il magnifico capitano rossoblu Federico Corno che ribalta gli avversari con una gran conclusione dal limite dell’area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione mandando in delirio i tifosi di casa.

La Caronnese trova, così, tre punti d’oro che permettono di scavalcare la Solbiatese volando al primo posto della classifica del girone a sole tre giornate dalla conclusione della stagione. Il Legnano, nonostante una bella prestazione, trova un’altra sconfitta che lascia ancora aperta la lotta per alla salvezza vista la distanza di sole due lunghezze dalla zona play-out.

Su ilSaronno anche il play by play della gara.

CARONNESE – LEGNANO 2-1

CARONNESE: Vergani, Battistella, Dilernia (18′ st Napoli), Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro (14′ st Doumbia), Colombo, Corno, Romeo (28′ st Lofoco). A disposizione: Di Lernia, Cerreto, Tondi, Oliviero, Savino, Paltrinieri. All. Michele Ferri.

LEGNANO: Quintiero, Casagrande, Veroni (38′ st Tobia), Tucci (44′ st Barbui), Santagostino, Cozzi (18′ st Ballgjni), Pagani (44′ st Vidhi), Noia, La Torre, Marrulli, Sartor . A disposizione: Cirenei, Rosa, Buccino, Hasanaj, Russo. All. Gambazza.

Risultati

29′ giornata: Ardor Lazzate-Lentatese 2-2, Fbc Saronno-Cinisello 3-3, Caronnese-Legnano 2-1, Rhodense-Meda 1-1, Robbio Libertas-Base 96 Seveso 0-0, Sedriano-Ispra 0-1, Solbiatese-Sestese 1-1, Vergiatese-Mariano 3-0, Casteggio-Pavia 1-2.

Classifica

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

(foto da archivio)