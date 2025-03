Calcio

LAZZATE – E’ finito in parità un intenso derby brianzolo fra Ardor Lazzate e Lentatese, per la 29′ giornata del campionato di Eccellenza. Per i lazzatesi una occasione persa per riavvicinare il quinto posto in graduatoria, per la Lentatese un punticino sulla strada della salvezza.

Nel primo tempo nessun gol, nella ripresa al 11′ passano i lazzatesi col bomber Giangaspero al 11′; alla mezz’ora l’1-1 opera di Diaferio poi ospiti in vantaggio con Siano al 44′. A fissare il risultato di parità Rapone al 47′.

Risultati

29′ giornata: Ardor Lazzate-Lentatese 2-2, Fbc Saronno-Cinisello 3-3, Caronnese-Legnano 2-1, Rhodense-Meda 1-1, Robbio Libertas-Base 96 Seveso 0-0, Sedriano-Ispra 0-1, Solbiatese-Sestese 1-1, Vergiatese-Mariano 3-0, Casteggio-Pavia 1-2.

Classifica

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

(foto: la formazione dell’Ardor Lazzate in campo oggi)