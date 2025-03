Sport

SOLARO – Scontro in zona playoff al centro sportivo “Gaetano Scirea” tra i padroni di casa dell’Universal Solaro e l’Aurora Cantalupo. I giallorossi si presentano alla sfida reduci da un preziosissimo successo sul Morazzone e hanno bisogno di continuare a vincere per stare in scia. L’Aurora Cantalupo invece ha ancora tanto rammarico per i tre punti buttati in casa contro il Verbano, perdendo una partita che la squadra di Maestroni stava gestendo con due gol di vantaggio. Per sperare nel sogno playoff, vanno vinte praticamente tutte le gare rimanenti.

Forse complice il primo vero caldo primaverile, l’inizio di partita non è così entusiasmante. Nulla da segnalare nei primi 15 minuti, al 17’ gigantesca occasione per il Solaro, Bajoni di tacco libera Gorla che però tutto solo davanti alla porta si mangia un gol già fatto e col mancino svirgola calciando a lato. Entrambi gli estremi difensori restano sostanzialmente inoperosi fino al 38’, altra chance per la formazione di Broccanello, Romeo punta sulla corsia di destra, passaggio per Gorla che allarga a sinistra per Belnome, controllo e bomba di mancino, provvidenziale intervento in tuffo di Russo che devia sopra la traversa permettendo così ai suoi di chiudere la prima frazione di gioco in parità.

Nel secondo tempo la situazione non si sblocca e, anzi, le azioni pericolose scarseggiano ancor di più. All’ultimissima azione, minuto 94’, il match point è fallito dal Solaro : cross di Belnome, la difesa rinvia male, la palla arriva sulla testa di Frontini che dall’area piccola deve solo mirare la porta ma il tentativo finisce alto per la disperazione dei padroni di casa. Finisce qui, entrambe le squadre mantengono la porta inviolata e il risultato resta sullo 0-0.

Mister Simone Broccanello si è detto “dispiaciuto per non essere riusciti a dare la zampata finale, in due o tre occasioni si poteva fare meglio, ci è mancato cinismo in una partita sempre in equilibrio”.

L’allenatore dell’Aurora Cantalupo Alberto Maestroni sottolinea che “il pari è un risultato più che giusto, poche occasioni ambo i lati con un brivido per noi nel finale”. Prosegue spiegando “il rammarico per i tre punti buttati settimana scorsa contro il Verbano, ora dobbiamo vincere le ultime tre per sperare di fare qualcosa di importante”.

Solaro – Aurora Cantalupo 0-0

SOLARO (4-4-2) Pasiani; Giordano, Trionfo, Romanò, Sordillo; De Carlo (30’ st Frontini), Comani (35’ st Panariello), Bajoni (6’ st Greco), Belnome; Gorla (6’ st Latino), Romeo (40’ st Pietropoli). A disposizione : Piazza, Clerici, Orlando, Marquez. All. Broccanello

AURORA CANTALUPO (4-3-3) Russo; Dell’Aera (20’ pt Lelli Lu.), Fiore, Lelli Lo., Besati; Bartuci, Montani (20’ st Anzano), Alberti; Belli (40’ st Colombo), Bianchi (35’ st Ruggeri), Arizzi. A disposizione : Margariti, Borsani, El Hiali, Murchio, Leone. All. Maestroni

Arbitro Bardaglio di Como (Rosa e Aloui di Como)

Note spettatori : 200. Ammoniti : Comani (S), Alberti (AC), Belli (AC). Recupero 1’+4’