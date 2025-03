Politica

SARONNO – Questo fine settimana si sta svolgendo a Roma il secondo Congresso Nazionale di Azione. Alla convention hanno preso parte, oltre a numerosi esponenti politici, anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Commissario europeo Raffaele Fitto e il Ministro dell’economia varesotto, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche esponenti del Partito Democratico, del mondo liberale e delle forze sociali.

Per la delegazione di Azione Varese, saranno presenti il segretario provinciale Franco Binaghi, i delegati provinciali Sonia Serati, consigliere comunale a Gallarate, Andrea Vaccariello, segretario cittadino di Somma Lombardo, e Francesco Ricca, segretario cittadino di Saronno.

Il Congresso rappresenta un’occasione cruciale per analizzare le sfide contemporanee e delineare soluzioni concrete. Il partito guidato da Carlo Calenda punta a superare il modello bipolare che domina la politica italiana, evidenziandone le criticità, in particolare nella gestione della politica estera, che divide sia la maggioranza che l’opposizione.

Nel rispetto delle diverse sensibilità politiche, Azione rivendica il suo ruolo centrale e si distingue per la coerenza delle sue posizioni e la chiarezza delle idee.

“Il nostro partito si contraddistingue per la qualità delle proposte e per la volontà di non scendere a compromessi pur di ottenere spazi di potere. Il Congresso è l’opportunità per definire la linea politica e il ruolo di Azione a tutti i livelli istituzionali, con l’obiettivo di essere sempre vicini ai cittadini e alle loro esigenze” – ha dichiarato il segretario provinciale, Franco Binaghi – “La nostra presenza sarà concreta e propositiva sia nell’amministrazione locale che nelle sfide elettorali future. In questo contesto, anche a Saronno, dove si voterà il prossimo maggio, Azione sarà in campo con idee e candidati per offrire un’alternativa credibile e costruttiva per i cittadini”.

