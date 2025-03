Sport

Giornata intensa in Eccellenza, con risultati che tengono apertissima la corsa al vertice. Caronnese vince contro Legnano grazie alle reti di Colombo e Corno. La Solbiatese non va oltre il pari contro la Sestese, scivolando al terzo posto con 66 punti. Partita spettacolare tra FBC Saronno e Cinisello, con un rocambolesco 3-3 deciso solo nei minuti finali da Ferrari. Ardor Lazzate e Lentatese chiudono 2 a 2 grazie a una serie di emozioni nei minuti finali. Colpo grosso della Vergiatese, che travolge il Mariano 3-0 con una prestazione dominante. La Rhodense si ferma sull’1-1 contro il Meda, mentre l’Ispra trova un successo prezioso sul campo di Sedriano con una rete di Brovelli. In coda, nessuno scossone, con Robbio Libertas e Base 96 Seveso che si spartiscono un punto a reti inviolate.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

2-2 Reti: 11′ st Giangaspero (A), 30′ st Diaferio (L), 44′ st Siano (L), 47′ st Rapone (A)3-3 Reti: 3′ pt Stefanoni (C), 12′ pt Martini (C), 17′ pt Locati (S), 20′ st Locati (S), 42′ st Chiodi (C), 45′ st Ferrari (S)2-1 Reti: 22′ pt Veroni (L), 42′ pt Colombo (C), 24′ st Corno (C)1-1 Reti: 40′ pt Milani (R),47′ st Crea (M)0-00-1 Reti: Brovelli1-1 Reti: 1′ pt Pellini (Se), 40′ st Lorusso (So)3-0 Reti: Midaglia, Caricati: Caronnese 67, Pavia 67, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, FBC Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano 36, Cinisello 36, Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.