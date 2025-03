Città

SARONNO – “Ringrazio il Partito democratico di Saronno, Azione, Tu@ saronno, le liste civiche, le cittadine e i cittadini che hanno deciso di darmi la fiducia e di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Saronno”.

Ilaria Pagani, ex assessore ai Servizi Sociali e candidato del centrosinistra per le elezioni amministrativa inizia la sua campagna elettorale dai ringraziamenti a chi in queste ultime settimane ha iniziato a sostenere con convinzione e determinazione la sua candidatura.

Pagani ha le idee chiare: “La nostra città merita e richiede una forte discontinuità. Saronno chiede di essere ascoltata e pretende un’amministrazione che non sia autoreferenziale. Abbiamo davanti a noi grandi sfide e le risposte devono essere la sintesi di proposte provenienti dal basso”.

“Per questo il mio programma – rimarca – sarà costruito su suggerimenti e idee che stanno maturando nell’ “officina delle idee” che è già all’opera e che vede in prima linea esponenti delle forze politiche, delle liste civiche e della cittadinanza attiva. A loro va il mio ringraziamento più sentito. Sin da ora indico alcune delle mie priorità: trasparenza e partecipazione, sicurezza accompagnata a interventi socioassistenziali mirati, ascolto delle realtà del commercio e dell’artigianato, pianificazione urbanistica in particolare del Pgt e Pgtu cui si lega il rilancio economico del territorio. Da oggi parte il mio cammino con i saronnesi. Per il bene di Saronno. Per il bene di tutti noi”.

