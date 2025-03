Città

SARONNO – Un clima disteso, qualche battuta, tanti sorrisi unite a qualche occhiaia per la levataccia di oggi, sabato 30 marzo, che si è aggiunta all’arrivo dell’ora legale. Così, in una Sala Nevera con tutte le sedie occupate e qualche partecipante in piedi, il centrodestra saronnese si è presentato compatto alla conferenza stampa per annunciare ufficialmente il proprio candidato sindaco: Rienzo Azzi.

Dopo settimane di voci e incontri riservati, l’annuncio è arrivato venerdì sera e oggi, sabato 30 marzo, l’ufficializzazione tra tante bandiere e una parola ripetuta più volte senza esitazione: «vincere». A fare gli onori di casa Giuseppe Anselmo, coordinatore cittadino di Forza Italia, che ha guidato il partito in una fase complessa. Al suo fianco tutti i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la candidatura: Lega e Fratelli d’Italia.

Ognuno dà il proprio contributo. Angelo Veronesi della Lega è il più grintoso, parla della vittoria e di come la città abbia bisogno di una svolta. Sornione ma determinato Gianpietro Guaglianone (FdI), che con la metafora sportiva della volata rilancia il ruolo di Azzi e il lavoro di squadra a servizio della città. Simone Longhini e Giuseppe Anselmo, così come Azzi, pongono l’accento sul contributo di Mariassunta Miglino “donna di partito che ha saputo fare un passo indietro per la città”.

Quando ha preso la parola, Rienzo Azzi ha sciolto la tensione con una battuta: “Sentendo tutti questi complimenti per questo candidato sindaco, mi viene da chiedere chi sia”. Ed è subito chiaro: “Ho iniziato a fare politica alle superiori e non ho mai smesso. Il mio sarà un unico mandato: oggi ho 68 anni ma a 73 anni sarà il momento di fermarsi”.

Non ha nascosto l’emozione, ma anche il senso di responsabilità legato al nuovo incarico. “Ho lavorato in Regione e in Provincia con l’ombrello di Formigoni, Reguzzoni e Galli. Ora la faccia è la mia, ma posso contare su una squadra con cui lavorare e portare risultati” ha spiegato. Azzi è stato diretto anche nel sottolineare uno dei punti di forza della sua coalizione: “Sappiamo dialogare con il livello regionale e con quello provinciale, ed è per questo che porteremo risultati”. Ha poi strizzato l’occhio ai militanti ricordando che, oltre a lui, oggi in campo ci sono anche “le facce di Meloni, Salvini e Tajani”. Ha comunque rimarcato come non sarà il sindaco di Forza Italia ma dell’intera coalizione: “Il mio ruolo sarà istituzionale e del resto il primo a fare il mio nome è stato Cassani”.

Non ha mancato di raccontare con schiettezza la prima reazione ricevuta alla notizia della sua candidatura: “La gente mi ha detto: ma chi te lo fa fare?”. Infine, ha risposto con chiarezza a chi gli ha chiesto se lascerà il lavoro per dedicarsi alla politica: “Assolutamente no. Si governa con il cervello, non con il sedere sulla sedia. Continuerò a fare il professionista, l’imprenditore e a vivere la città, pensando e lavorando per tutti i saronnesi”.

Nessun velo anche sui veti di cui si è parlato nelle fasi preliminari: “Lo dico schiettamente fanno parte della politica perchè ogni partito vuole far valere le proprie idee. Sono arrivate delle prese di posizione su temi e valori. Non ci sono stati no detti per personalismi. Non li avrei accettati, non sarei qui se no”.

Pragmatico anche sulle prospettive: “Saronno deve smettere di ragionare e compiere scelte per francobolli. Bisogna guardare l’insieme e lavorare per affrontare e risolvere i problemi della città, a partire dalle sue spaccature. Dove serve una strada, ci sarà una strada e non un palazzo, rispettando le esigenze e i diritti degli imprenditori”. Non manca il riferimento al commissariato di polizia: “La sicurezza non serve solo in stazione ma in tutta la città” ha sottolineato.

Ultima emozione il saluto dell’ex sindaco Alessandro Fagioli, con una stretta di mano che ha detto più di tante parole: “Quella di Azzi è una candidatura in grado di catalizzare l’attenzione di partiti e cittadini e per quel che serve avrà tutto il mio sostegno”.

