Cronaca

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 29 marzo, spiccano un grave incidente stradale sulla Saronno-Monza e l’evoluzione dell’inchiesta sull’omicidio di via Varese. Ampio spazio anche alla politica locale con le prime mosse verso le elezioni amministrative e alla comunità islamica che ha celebrato la fine del Ramadan.

Un violento scontro tra un’autocisterna e un furgone sulla Saronno-Monza ha causato il ferimento di due ventenni e la chiusura temporanea della strada per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.

Sul fronte politico, a Saronno prende forma la corsa per le elezioni comunali: il centrosinistra rimarca il sostegno alla candidatura di Ilaria Pagani, il centrodestra annuncia Rienzo Azzi come candidato unitario. A sostegno di Pagani nasce anche la lista civica Insieme per crescere, promossa da Azione.

Resta in carcere in Slovenia il killer coinvolto nell’omicidio di via Varese: prima di tornare in Italia dovrà scontare la pena per il delitto commesso nei pressi di Lubiana.

Al centro islamico di Saronno si è celebrata con una doppia preghiera la festa di Eid al-Fitr, momento conclusivo del Ramadan che ha riunito numerosi fedeli in preghiera e festa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti