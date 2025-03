news

Aprile si avvicina e potrebbe essere il mese decisivo, destinato a segnare una battuta d’arresto nell’attuale fase di correzione del mercato delle criptovalute e riportare il sereno nell’intero settore.

Per questo motivo, gli investitori sono già alla ricerca di quei progetti che potrebbero registrare performance straordinarie nel mese entrante, ma che attualmente risultano ancora accessibili a prezzi particolarmente convenienti.

Abbiamo individuato cinque nomi che, per diversi motivi, sembrano avere tutte le carte in regola per registrare risultati fuori dal comune.

Vediamo quali sono.

BTC Bull (BTCBULL)

In cima alla lista troviamo una meme coin che presenta caratteristiche assolutamente uniche. È, infatti, la prima meme coin che distribuisce Bitcoin veri gratuitamente alla propria community.

Sì, proprio Bitcoin, l’oro digitale che sta attirando l’interesse globale. Viene elargito da BTC Bull (BTCBULL) a tutti coloro che partecipano attivamente al progetto attraverso delle campagne di airdrop al raggiungimento di determinate soglie di prezzo da parte di BCT.

Cosa significa esattamente? Significa che gli utenti che acquistano il token $BTCBULL e lo mettono in staking possono ricevere ricompense sia nei token di BTC Bull sia in Bitcoin.

Questo avviene ogni volta che Bitcoin raggiunge un traguardo di prezzo prefissato (come 100.000 dollari, 150.000 dollari ecc.). Il raggiungimento di prossimi massimi storici è un evento che molti analisti prevedono possa verificarsi più volte nell’arco di un anno come questo caratterizzato da un potenziale bull market.

Non sorprende, dunque, che BTC Bull stia registrando ottimi risultati nell’attuale fase di prevendita, con oltre 4 milioni di dollari raccolti e un token attualmente acquistabile al prezzo di lancio di 0,002425 dollari.

Solaxy (SOLX)

Solana sta attraversando un momento difficile, dovuto principalmente alla perdita di interesse degli investitori verso un ecosistema colmo di meme coin a basso valore.

Un cambiamento di rotta potrebbe arrivare grazie a Solaxy (SOLX), il primo layer 2 costruito su Solana, che sembra in grado di rilanciare l’intero ecosistema.

Si tratta di un progetto di valore, destinato a gettare le basi per un’espansione futura e a migliorare l’immagine stessa di Solana.

Come già avvenuto per Ethereum e altre blockchain, anche Solana si prepara all’arrivo di layer 2 che offriranno le soluzioni di scalabilità necessarie per la crescita.

La prevendita di Solaxy ha già raccolto oltre 27 milioni di dollari, con il token SOLX disponibile al prezzo di 0,001672 dollari.

MIND of Pepe (MIND)

Il settore crypto diventa ogni giorno più complesso e imprevedibile, ma MIND of Pepe (MIND) punta a semplificare l’analisi grazie a un’intelligenza artificiale dedicata.

Questo agente IA è in grado di analizzare il sentiment di mercato attraverso i social network, interpretando post e interesse del pubblico come parametri predittivi.

Se una crypto risulta estremamente popolare, è molto probabile che stia attraversando o stia per entrare in un bull market, informazione che MIND of Pepe riesce a intercettare per tempo.

Gli investitori che partecipano al progetto e mettono in staking i token MIND, possono accedere ai dati e ai report prodotti dall’IA, ottenendo così un vantaggio competitivo.

Il token MIND ha già raccolto oltre 7 milioni di dollari in prevendita, dove è ancora possibile acquistarlo al prezzo di 0,003609 dollari.

CatSlap (SLAP)

I giochi Tap-to-Earn hanno riscosso grande successo con titoli come Notcoin e Hamster Kombat, ma in seguito hanno sofferto una mancanza di innovazione.

Ora il settore sembra pronto a ripartire grazie a CatSlap (SLAP), un gioco semplice ma efficace che permette di guadagnare token SLAP con un semplice clic, facendo schiaffeggiare da un gatto virtuale i personaggi che appaiono di volta in volta sullo schermo.

L’idea, di per sé estremamente semplice, sta riscuotendo un enorme successo, con il token SLAP che ha già vissuto vari bull market e successive correzioni.

Con l’arrivo di aprile e un rinnovato interesse per questo genere di giochi, il token SLAP potrebbe superare di molto l’attuale valore di 0,00059892 dollari.

Best Wallet (BEST)

Il mercato dei wallet digitali è in forte espansione, complice l’approvazione pubblica da parte di Trump e le recenti problematiche di sicurezza riscontrate da alcuni exchange come Bybit di recente.

Sempre più utenti oggi cercano soluzioni di custodia autonome e sicure per le proprie valute digitali, e Best Wallet si propone come opzione di ultima generazione di riferimento.

Si tratta di un wallet completo e versatile, che offre funzionalità uniche e di grande valore per l’utente finale.

3 Tips to Keep Your Wallet Secure 🔐 1️⃣ Back up your wallet – Always store your recovery phrase or private key safely, preferably offline. 2️⃣ Beware of scams – No one from Best Wallet will ever DM you asking for your private keys. Stay alert. 3️⃣ Use strong security settings –… pic.twitter.com/Ix9NQuAyWQ — Best Wallet (@BestWalletHQ) March 19, 2025

Tenendo conto della rapida espansione di Best Wallet, il token BEST, nativo della piattaforma, ha tutto il potenziale per ritagliarsi uno spazio importante nel mercato e beneficiare di un bull market dedicato.

Attualmente, il token BEST è acquistabile in prevendita al prezzo di 0,02445 dollari, con la raccolta di investimenti che ha già superato la soglia degli 11 milioni di dollari.

