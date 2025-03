Sport

SARONNO – Alice Maiocchi atleta Saronnese di Mtb Enduro categoria Allieve che gareggia per il Team Equilibrio mtb school, ha vinto la prima gara a Sestri Levante.

Una gara impegnativa: le prove di sabato sul bagnato, dopo le piogge della notte, e domenica pioggia fin prima della partenza. Una tregua dal maltempo ha permesso di percorrere la prima Ps senza precipitazioni, che però sono riprese durante la risalita per Ps2. Nonostante il tracciato stretto con qualche passaggio su radici e rocce bagnate non sia il terreno preferito su cui correre per Alice, le difficoltà non l’hanno rallentata.

E’ giunta all’arrivo felicissima per la sua guida, certa di sentirsi pronta per la stagione 2025. Il merito è anche del lavoro svolto e sempre in crescita con il nuovo Team Equilibrio mtb School e al suo preparatore Mario Cortesi. La prossima tappa sarà a Lacona, sull’isola d’Elba: una bella trasferta su tracciati veloci e insidiosi.