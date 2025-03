Calcio

Nel Girone A di Promozione, il pareggio a reti inviolate tra Universal Solaro e Aurora Cantalupo non ha mosso significativamente la situazione per entrambe le squadre. Nelle altre sfide, l’Academy Uboldo ha pareggiato 1-1 contro il Gavirate, con Mignosi che ha portato in vantaggio i padroni di casa, ma Morbioli ha risposto per gli ospiti, siglando il gol del pari a pochi minuti dalla fine. Il Canegrate ha ceduto 2-0 contro l’Accademia BMV, con Piccatto e Cirigliano decisivi per la vittoria degli ospiti. Nel confronto tra Castanese e Olimpia Tresiana, i padroni di casa hanno avuto la meglio, imponendosi 2-0 grazie ai gol di Casagrande e Bertuzzo. Il Ceriano Laghetto ha pareggiato 1-1 con la Besnatese, dove Leontini ha risposto a un rigore di Cotugno. Il Morazzone ha battuto 2-0 il Valle Olona, con Gerevini e Giordano che hanno messo a segno i gol decisivi. Infine, il Verbano ha vinto 1-0 contro la Baranzatese, con Guarda autore del gol partita al 32′ del secondo tempo.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

0-01-1 Reti: 32′ st Mignosi (A), 43′ st Morbioli (G)0-2 Reti: Piccatto, Cirigliano2-0 Reti: 5′ pt Casagrande, 7′ st Bertuzzo1-1 Reti: 45′ pt Leontini (B), 46′ pt Rig. Cotugno (C)0-2 Reti: 36′ pt Gerevini, 11′ st Giordano1-0 Reti: 32′ st GuardaBaranzatese 71, Morazzone 55, Besnatese 53, Universal Solaro 48, Accademia BMV 41, Aurora Cantalupo 40, Canegrate 38, Cob 91 32, Ceriano Laghetto 31, Gavirate 30, Verbano 28, Castanese 28, Luino 26, Olimpia Tresiana 25, Valle Olona 22, Academy Uboldo 17.