Cronaca

SARONNO – Un ramo spezzato e transenne posizionate per mettere in sicurezza l’aiuola centrale di piazza Cadorna: così, dieci giorni fa, giovedì 21 marzo, si era presentata l’area davanti alla stazione di Saronno. In realtà, quel ramo non era caduto per cause naturali, ma era stato strappato accidentalmente dal passaggio di un mezzo pesante.

A ricostruire quanto accaduto è stata la polizia locale di Saronno che, attraverso un’indagine accurata e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, è riuscita a individuare il camionista responsabile del danneggiamento. Il conducente, rintracciato dagli agenti, ha ammesso di essersi accorto di un urto durante la marcia, ma di non aver compreso l’entità del danno causato.

L’episodio risale alla mattina del 21 marzo, quando l’aiuola centrale era stata transennata per motivi di sicurezza dopo che il ramo, ormai spezzato, pendeva pericolosamente. Grazie al lavoro del comando della polizia locale, è stato possibile accertare che il ramo era stato strappato dal camion e non caduto autonomamente.

Per il camionista è prevista una sanzione amministrativa e la richiesta di risarcire i danni causati al patrimonio verde cittadino. Nel frattempo, il Comune ha effettuato sopralluoghi e interventi di pulizia per rimuovere i residui del ramo e mettere in sicurezza la pianta danneggiata, garantendo la sicurezza dei passanti.

guarda tutte le foto 4



Piovono rami davanti alla stazione di Saronno, area transennata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti