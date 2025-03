Cronaca

SARONNO – Urla, spintoni e anche qualche pugno: è finita con l’intervento della polizia locale e della Croce azzurra la lite scoppiata ieri sera, sabato 30 marzo, in un condominio di via Filippo Reina.

Tutto è successo intorno alle 19, quando i residenti della zona hanno notato i lampeggianti blu di un’ambulanza e di una pattuglia della polizia locale, arrivate nell’arteria dietro al municipio. Sul posto gli agenti hanno trovato due condomini protagonisti di un’accesa discussione degenerata in una lite violenta avvenuta sulle scale dello stabile. I due, secondo quanto ricostruito, sarebbero venuti alle mani dopo un alterco iniziato per motivi legati alla convivenza nello stabile. Non sono mancati insulti, spintoni e colpi al volto.

L’intervento dei sanitari della Croce azzurra si è reso necessario per verificare le condizioni dei contendenti. Nessuno dei due è stato accompagnato in ospedale, ma uno dei coinvolti ha dichiarato l’intenzione di recarsi successivamente al pronto soccorso per farsi medicare.

Gli agenti del comando della polizia locale hanno stilato una relazione sull’accaduto. Non si esclude che la lite possa avere conseguenze legali.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

