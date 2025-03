Città

SARONNO – Qualche goccia di pioggia e un cielo incerto non hanno fermato l’avvio della campagna elettorale “on the road”, che nella giornata di sabato ha visto le prime uscite in piazza dei candidati e delle forze politiche in vista delle elezioni amministrative.

In mattinata, nonostante il tempo variabile, piazza Libertà è stata animata dai gazebo elettorale. Da una parte, Novella Ciceroni e Obiettivo Saronno hanno presentato ufficialmente l’annuncio della terza lista civica che affiancherà la loro coalizione. Dall’altra, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno incontrato i cittadini con la partecipazione del candidato sindaco Rienzo Azzi, che è passato per un saluto ad uno delle tre anime della coalizione che lo sostiene.

Nel pomeriggio Ilaria Pagani, candidata sindaco sostenuta da Pd e Insieme per crescere (civica di Azione), ha debuttato con la sua campagna “on the road”. Al suo fianco i ragazzi dei Giovani Democratici, che hanno allestito un gazebo per dialogare con i passanti. Un’iniziativa che, nonostante il clima fresco e qualche nuvola, ha attirato l’interesse di molti cittadini.

Questa prima giornata “in piazza” segna l’inizio ufficiale di una campagna elettorale che, nelle prossime settimane, entrerà sempre più nel vivo con eventi, incontri e momenti di confronto diretto tra candidati e cittadini.

