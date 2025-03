Città

SARONNO – La via Monsignor Castelli resterà chiusa nelle prossime giornate a causa di un intervento di demolizione. Si tratta di un provvedimento necessario per consentire l’abbattimento di un immobile situato lungo la strada.

I lavori sono in programma lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile. Durante entrambe le giornate, dalle 8.30 alle 13.30, il tratto di via Monsignor Castelli che termina a fondo chiuso in direzione dell’istituto Zappa sarà interdetto al transito. La chiusura riguarderà sia i veicoli sia i pedoni, per garantire la sicurezza durante le operazioni.

Il Comune ha disposto la misura temporanea per permettere agli operai di intervenire in sicurezza e senza rischi per i passanti o per chi si trova alla guida. La circolazione tornerà regolare al termine dei lavori, al di fuori degli orari indicati.

L’amministrazione invita residenti e cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a organizzare in anticipo eventuali spostamenti nelle fasce orarie interessate dalla chiusura.

