Calcio

Giornata ricca di emozioni in Serie D, Girone B, con la Casatese Merate che domina il Pro Palazzolo 4-0 grazie alle reti di Gningue, Ferrante, Isella e Diana. Castellanzese e Sangiuliano City si dividono la posta con un 2-2 spettacolare, deciso da Palesi, Garcia Boix, Castelletto e Catania.

ChievoVerona espugna il campo del Ciliverghe con un netto 0-3, doppietta di De Cerchio e sigillo di Colferai. Il Club Milano supera il Sant’Angelo 2-1 con gol di Capone e Dioh, mentre Crema e Varesina chiudono sul 2-2 con Pirola, Akammadu, Pavesi e Rosa protagonisti.

Pareggio anche tra Magenta e Arconatese, mentre la Nuova Sondrio travolge il Fanfulla 3-0 con reti di Nsumbu Tanda, Baumanis e Chillemi. Vittoria importante per l’Ospitaletto, che batte il Desenzano 2-1 con i gol di Barwuah e Mozzanica, mentre Procaccio accorcia per gli ospiti.

Successo esterno per Folgore Caratese, che supera Pro Sesto 0-2 grazie a Cocola e Lipari. Infine, Breno vince 0-2 contro Vigasio, con Verzeni e Sorrentino decisivi.

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

Casatese Merate-Pro Palazzolo 4-0 Reti: 25′ pt Gningue, Ferrante, Isella, Diana Castellanzese-Sangiuliano City 2-2 Reti: 11′ pt Palesi (S), 34′ pt Garcia Boix (C), 35′ st Castelletto (C), 45′ st Catania (S) Ciliverghe Calcio-ChievoVerona 0-3 Reti: 23′ pt De Cerchio, 23′ st De Cerchio, 43′ st Colferai Club Milano-Sant’Angelo 2-1 Reti: 15′ pt Capone (C), 31′ pt Lattarulo (S), 7′ st Dioh (C) Crema-Varesina 2-2 Reti: 17′ pt Pirola (V), 1′ st Akammadu (C), 3′ st Pavesi (C), 35′ st Rosa (V) Magenta-Arconatese 1-1 Reti: 14′ pt Sette (A), 5′ st Toldo (A) Nuova Sondrio-Fanfulla 3-0 Reti: 46′ pt Nsumbu Tanda, 16′ st Baumanis, 34′ st Chillemi Ospitaletto-Desenzano 2-1 Reti: Barwuah (O), Mozzanica (O), Procaccio (D) Pro Sesto-Folgore Caratese 0-2 Reti: 2′ pt Cocola, 23′ st Lipari Vigasio-Breno 0-2 Reti: 5′ st Verzeni, 26′ st Sorrentino

Classifica: Ospitaletto 64, Folgore Caratese 61, Varesina 59, Pro Palazzolo 59, Desenzano 57, Casatese Merate 56, ChievoVerona 50, Sant’Angelo 44, Breno 44, Pro Sesto 43, Crema 42, Club Milano 42, Nuova Sondrio 41, Vigasio 38, Sangiuliano City 36, Castellanzese 35, Fanfulla 30, Ciliverghe 29, Magenta 28, Arconatese 25.