SARONNO – Trent’anni di carriera per il cantante saronnese Giuseppe Incorvaia. Un anniversario che il cantautore ha deciso di festeggiare con l’uscita di “Evoluzione”, un brano dal sound essenziale, che porta in musica il tema del tradimento.

“Viviamo in un’epoca in cui tutto si brucia in fretta – racconta l’artista – Cambiare sembra più facile che restare, ma siamo sicuri che sia davvero così? Questa canzone non dà risposte, ma racconta quel contrasto di emozioni che tanti hanno vissuto. Non è solo una storia d’amore, è una storia di scelte.”

Viviamo nell’epoca dell’”usa e getta sentimentale“, in cui il 67% delle persone tra i 25 e i 40 anni, secondo recenti sondaggi sulle dinamiche relazionali, ha ammesso di aver messo in discussione una relazione stabile per un’attrazione improvvisa. E non è solo un pensiero passeggero: l’infedeltà è un fenomeno in crescita. Un’indagine europea del 2024 rivela che il 58% degli italiani ha tradito almeno una volta il proprio partner.

“Evoluzione” è il suono di una passione che dura tre giorni, ma lascia dentro un fremito che non svanisce. Tre giorni sospesi, in cui tutto sembra possibile, fino a quando la realtà si fa spazio tra il desiderio e la razionalità.

“Stasera lasciami stare, non te lo dico più“, prosegue il brano, descrivendo l’incanto che si infrange e l’euforia iniziale che si scontra con il peso delle conseguenze. Il trasporto lascia spazio alla lucidità, il fuoco della tentazione si affievolisce per spegnersi davanti alla consapevolezza. Il protagonista sa di dover scegliere, e quella scelta pesa più di quanto avrebbe immaginato.

“Ogni mia canzone nasce da una verità – conclude –“Evoluzione” è quella scelta che prima o poi tocca tutti. C’è chi la fa d’istinto, chi la rimanda, chi la subisce. Ma nessuno può evitarla.”

Il titolo “Evoluzione” non è casuale. Non è solo il tema del brano, ma anche il percorso musicale che Incorvaia ha scelto di intraprendere. Il sound è più pulito, più essenziale, con uno xilofono sintetizzato che accompagna la narrazione senza sovrastarla.

Giuseppe Incorvaia, nato e cresciuto a Saronno, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica da giovanissimo, scoprendo il suo talento nei viaggi tra Lombardia e Sicilia (le sue origini sono agrigentine), cantando in macchina con il padre. A 15 anni viene notato da Gianfranco Busnelli e da lì comincia il suo percorso professionale: dagli esordi con i fratelli La Bionda e gli eventi Cecchetto Gang, fino alla scrittura di oltre 30 brani in collaborazione con Max Cenatiempo.

