SARONNO – Un’occasione per incontrarsi, socializzare e lasciarsi coinvolgere dalla musica: è questo lo spirito dell’“Aperitivo in musica”, l’evento organizzato da InformaGiovani del Comune di Saronno insieme ai giovani di Be Net 2, in collaborazione con Ial Lombardia.

Durante la serata, i partecipanti potranno gustare drink preparati dagli studenti dello Ial Lombardia e godersi l’atmosfera vivace creata dal dj set, in un contesto pensato per far incontrare i giovani e vivere un momento di divertimento e condivisione.

L’appuntamento è per venerdì 4 aprile 2025, dalle 18 alle 21, negli spazi di via Benetti 2 a Saronno.

La partecipazione è gratuita ma a numero limitato: è necessario iscriversi entro giovedì 3 aprile. Le iscrizioni sono aperte dal 24 marzo e chiuderanno il giorno prima dell’evento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o contattare il numero 345 6788308.

Un’iniziativa pensata per i giovani e realizzata con la collaborazione attiva dei ragazzi del progetto Be Net 2 e degli studenti dello Ial Lombardia, per una serata all’insegna della musica, della socialità e del divertimento.

