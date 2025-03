iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un incontro, l’altra sera in Comune, con i coordinatori dei diversi gruppi del Controllo del vicinato del paese. Per prevenire i reati, creare un maggior senso di comunità, individuare una risposta più rapida ai problemi, collaborare con le forze dell’ordine.

Come ricordano dal Comune “i “CdV” uno strumento efficace per rendere i nostri “quartieri” più sicuri e vivibili, favorendo la collaborazione tra cittadini e istituzioni. E tutto questo grazie al contributo prezioso di numerosi volontari. Con un sentito ringraziamento al comandante della polizia locale, Mariangela Cassese, e al referente del “CdV” di Vedano Olona, Cristiano Citterio, a Francesca Looez e a Luigi Salvioli per le fondamentali “istruzioni per l’uso” che hanno fornito” concludono i responsbili dell’Amministrazione civica venegonese.

(foto di gruppo dei partecipanti alla serata)

30032025