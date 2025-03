Saronnese

CISLAGO – Un anno di appuntamenti tra storia, natura e scoperta per celebrare i vent’anni del Bosco del Rugareto. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (Plis) taglia il traguardo dei due decenni di attività e lo festeggia con un ricco calendario di iniziative lungo tutto il 2025, pensate per coinvolgere cittadini, appassionati e famiglie.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 5 aprile, con un incontro a Villa Isacchi di Cislago alle 9. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia del Plis, dalla nascita fino a oggi, grazie agli interventi di rappresentanti istituzionali, esperti e volontari. Un approfondimento sarà dedicato anche all’impegno delle Guardie Ecologiche Volontarie nella tutela del territorio e al confronto con altre esperienze di conservazione ambientale.

Durante l’anno, il programma proporrà incontri tematici sulla gestione naturalistica e attività all’aria aperta, oltre a momenti di festa. Le celebrazioni si chiuderanno con un evento dedicato alla storia del torrente Bozzente e alle prospettive di valorizzazione futura del Bosco.

Calendario degli eventi

Sabato 5 aprile

A Villa Isacchi di Cislago, alle 9, si terrà l’incontro “La storia del Plis”, dedicato alle tappe fondamentali dei vent’anni del parco e al ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Sabato 8 giugno

In programma una visita guidata attraverso le aree naturalistiche più significative del Bosco del Rugareto. Un’occasione per scoprire la biodiversità e la storia del territorio.

Sabato 6 luglio

Si parlerà di “Fauna selvatica e sicurezza stradale” con un incontro informativo pensato per sensibilizzare sul rapporto tra animali selvatici e viabilità.

Domenica 15 settembre

Una biciclettata alla scoperta dei sentieri e degli angoli nascosti del Bosco del Rugareto, con attività dedicate a famiglie e bambini.

Sabato 19 ottobre

Grande festa per il ventennale con stand informativi, laboratori per i più piccoli, attività per famiglie e incontri dedicati alla storia e alla tutela del Plis.

Sabato 9 novembre

Evento conclusivo dedicato alla storia del torrente Bozzente e alle prospettive di valorizzazione ambientale del Bosco del Rugareto.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.ateinsubriaolona.it. Per contatti e dettagli: [email protected]

