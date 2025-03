XRP diventa ufficialmente una crypto con la quale si può comprare una casa, a patto di voler andare a vivere in Giappone.

L’agenzia immobiliare Open House Group, tra le più importanti del paese, ha deciso infatti di includere XRP come valuta accettata per l’acquisto di immobili.

La stessa agenzia non è nuova a iniziative simili, avendo già aperto in passato ai pagamenti in Bitcoin ed Ethereum. XRP diventa così la terza crypto accettata.

Si tratta di una mossa estremamente innovativa, che proietta questa agenzia immobiliare verso il futuro, ma non è questo l’aspetto centrale più rilevante in questo contesto.

La parte più significativa è che, con questa iniziativa, XRP ottiene finalmente un’utilità concreta, rilevante per un’intera nazione, conferendo al token un valore aggiunto fondamentale.

Questo valore non si riflette tanto sul mercato della criptovaluta, dato che non si sono registrati particolari movimenti in seguito alla notizia, ma riguarda piuttosto l’immagine e la percezione globale.

Questa iniziativa, infatti, ha un carattere storico e, sebbene al momento limitata a un solo paese, rappresenta un primo passo verso il possibile futuro delle crypto.

Bitcoin, Ethereum e altre altcoin utilizzate per acquistare asset di ogni tipo nella vita quotidiana, sostituendo la moneta corrente.

Siamo ancora molto lontani da questo scenario, ma è evidente che il cambiamento sia in atto e anche i piccoli passi hanno un peso significativo.

Inoltre, gli sviluppi iniziano spesso in modo graduale, ma una volta superato un certo punto di “rottura”, il progresso può accelerare rapidamente.

Ci saranno benefici immediati per XRP? Probabilmente no, anche perché i capitali coinvolti da parte di questa agenzia e in XRP saranno verosimilmente esigui rispetto al market cap di Ripple. Esiste certamente uno scenario possibile in cui l’acquisto di immobili in Giappone porta a un incremento di XRP, ma appare ancora piuttosto improbabile.

Nonostante ciò, la notizia ha avuto una grande risonanza e, unita alla conclusione del contenzioso aperto da anni con la SEC, rappresenta senza dubbio una ventata di ottimismo per Ripple.

Il progetto continua a muoversi nella direzione giusta, con un entusiasmo crescente da parte degli investitori nei confronti di XRP.

