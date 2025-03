Politica

VARESE – “I dazi saranno un danno enorme per le nostre attività produttive, siamo un esportatore netto e leader mondiale in vari settori, dalla farmaceutica alla chimica all’agroalimentare. Sarebbe una follia pensare che l’Unione europea non debba mettere in campo contromisure in modo fermo”. Lo dice a Radio Leopolda la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente del gruppo alla Camera e parlamentare del Varesotto.

“Ringraziamo il presidente Mattarella che sa sempre trovare le parole giuste al momento giusto. Il problema è che Meloni vuole tenere il piede in due scarpe, mentre Salvini lo tiene nella pantofola di Trump. Va smontata – aggiunge Gadda – questa narrazione del presunto buon rapporto del governo con l’amministrazione americana. Anche ammesso che l’Italia fosse esclusa dai dazi, ed è molto improbabile, subiremmo comunque conseguenze: se vanno male Germania e Francia, va male anche l’Italia. Tante aziende di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, sono fornitrici, ad esempio, di componentistica per il settore dell’automotive di case tedesche o francesi. I dazi fanno male anche quando si minacciano, basta vedere i miliardi bruciati in Borsa in queste settimane”.

31032025