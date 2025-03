Politica

SARONNO – “Vogliamo che Saronno torni a essere una città che si prende cura di chi la vive. Una comunità che non lascia nessuno indietro, che ascolta e risponde con soluzioni concrete ai bisogni delle persone, anche e soprattutto di quelle più fragili”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno, civica indipendente con oltre altre due liste indipendenti parteciperà alla prossima tornata elettorale a sostegno di Novella Ciceroni a tema welfare.

Ecco il testo integrale

Negli ultimi anni, segnati dalla crisi economica e pandemica, molte famiglie si sono sentite sole, gli anziani hanno dovuto affrontare le difficoltà della vecchiaia senza un adeguato supporto, i giovani hanno trovato sempre meno opportunità per costruire il loro futuro. Noi di Obiettivo Saronno vogliamo invertire la rotta, accompagnando, passo dopo passo, chi ha bisogno di essere sostenuto.

«Una città non è fatta solo di strade, piazze e palazzi. Una città è fatta di persone. E il benessere di una comunità si misura dalla qualità della vita delle persone più fragili. Saronno ha bisogno di un’amministrazione che metta al centro le persone, che non chiuda gli occhi di fronte alle difficoltà e che torni a essere un vero punto di riferimento per chi ha necessità di supporto», afferma Novella Ciceroni, candidata Sindaco di Obiettivo Saronno.

UN WELFARE CHE PARTE DALL’ASCOLTO E DALLA VICINANZA

Crediamo che le istituzioni debbano tornare a essere un punto di riferimento concreto per chiunque si trovi in difficoltà. La nostra idea di welfare è basata sull’ascolto, sull’efficienza e sulla collaborazione con le realtà del territorio, per offrire sostegno a chi si è ritrovato solo ed emarginato. L’obiettivo è quello di arginare le sacche di povertà non solo con risposte economiche, ma valorizzando la funzione terapeutica delle relazioni. Grazie ai finanziamenti del PNRR, abbiamo l’opportunità concreta di sviluppare progetti specifici per l’inclusione sociale e l’accesso al mercato del lavoro. Solo così lo spirito solidaristico tornerà a essere il motore per il rilancio della nostra città.

UN SOSTEGNO CONCRETO

Le politiche sociali possono diventare strumenti concreti di supporto e inclusione, capaci di restituire dignità e opportunità a chi ne ha più bisogno. Per raggiungere questi obiettivi, la nostra visione si basa su alcuni punti chiave:

Valorizzazione delle competenze degli assistenti sociali : potenziamento delle loro risorse e percorsi formativi per garantire un supporto sempre più qualificato alla cittadinanza.

: potenziamento delle loro risorse e percorsi formativi per garantire un supporto sempre più qualificato alla cittadinanza. Nuova modalità di accesso ai servizi socio-educativi e residenziali : superamento del solo criterio economico (ISEE) e introduzione di un “indice di fragilità”, che consideri criteri come condizioni di salute, situazione familiare, risorse sociali ed economiche disponibili.

: superamento del solo criterio economico (ISEE) e introduzione di un “indice di fragilità”, che consideri criteri come condizioni di salute, situazione familiare, risorse sociali ed economiche disponibili. Centri per la Vita Indipendente realmente inclusivi tramite partnership tra enti pubblici e realtà del Terzo Settore, dove le persone con disabilità siano protagoniste della costruzione del proprio futuro attraverso progetti di vita personalizzati. Le persone con disabilità siano protagoniste della costruzione del proprio futuro, attraverso progetti di vita che rispettino le loro ambizioni e i loro desideri.

tramite partnership tra enti pubblici e realtà del Terzo Settore, dove le persone con disabilità siano protagoniste della costruzione del proprio futuro attraverso progetti di vita personalizzati. Le persone con disabilità siano protagoniste della costruzione del proprio futuro, attraverso progetti di vita che rispettino le loro ambizioni e i loro desideri. Rigenerazione del welfare locale mediante la creazione di un’azienda speciale per i servizi alla persona. Questa iniziativa prevede una fase iniziale di studio di fattibilità e confronto con tutte le parti interessate con l’obiettivo di migliorare il coordinamento, la sostenibilità e l’efficienza del sistema sociale dei sei comuni dell’ambito saronnese.

mediante la creazione di un’azienda speciale per i servizi alla persona. Questa iniziativa prevede una fase iniziale di studio di fattibilità e confronto con tutte le parti interessate con l’obiettivo di migliorare il coordinamento, la sostenibilità e l’efficienza del sistema sociale dei sei comuni dell’ambito saronnese. Manutenzione delle case popolari e comunità energetiche: garantire abitazioni dignitose e promuovere la nascita di reti locali per l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

INSIEME, PER UNA SARONNO PIÙ GIUSTA E SOLIDALE

Vogliamo una Saronno che torni a rinnovare il senso di comunità vera, dove ognuno possa sentirsi cittadino attivo del proprio contesto e dove le istituzioni siano presenti, pronte ad ascoltare i cittadini e ad agire di conseguenza. Noi di Obiettivo Saronno ci impegniamo per una città più giusta, più vicina alle persone, più attenta alle fragilità. Vogliamo costruire una Saronno dove ognuno possa sentirsi protetto, valorizzato e parte di un progetto comune. Perché una città migliore non si costruisce da soli, ma insieme.

