SARONNO – Un intervento carico di entusiasmo e di energia quello di Mariassunta Miglino, che al termine della conferenza stampa di presentazione di Rienzo Azzi come candidato sindaco del centrodestra ha voluto sottolineare l’importanza della giornata per Forza Italia e per tutta la coalizione.

Miglino, che nelle fasi preliminari era stata candidata per la corsa alla fascia da sindaco, ha parlato con trasporto del momento che il partito sta vivendo: “C’è stato grande entusiasmo. Oggi è veramente un giorno importante per tutto il centrodestra: siamo insieme, siamo uniti per andare avanti per vincere. Io ringrazio Rienzo perché con lui ho avuto modo di incontrarmi, di confrontarmi, mi ha cercata e io ho voluto comunque offrire a lui il mio sostegno per condividere quelli che sono i temi che possono far bene alla città e che sarebbero stati i miei temi”.

Miglino ha confermato la sua disponibilità a lavorare a fianco del candidato: “Gli ho detto che sono disposta a essere accanto a lui in campagna elettorale per poter far sì che sia una campagna elettorale ancora più forte e più convincente per arrivare ovunque, per ascoltare quelle che sono le richieste dei cittadini e per fare le nostre proposte”.

Ha concluso assicurando il suo impegno nella definizione del programma della coalizione: “Lavoreremo, come avete sentito, come hanno bene detto tutti i segretari e Rienzo stesso, a un programma che sarà presto pronto e che presenteremo alla città. Io sono onorata di far parte di questa squadra”.

