Saronnese

Origgio – Un inno alla libertà e alla forza delle idee ha risuonato lo scorso martedì sera alla scuola media Schiaparelli di Origgio, dove gli studenti hanno messo in scena uno spettacolo teatrale in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Il titolo scelto, “Liberi! Liberi per sempre!”, ha espresso con potenza e semplicità un messaggio di resistenza e speranza.

Al centro della rappresentazione, tre figure simbolo della lotta contro le mafie: Libero Grassi, imprenditore ucciso da Cosa Nostra nel 1991 per essersi rifiutato di pagare il pizzo; don Pino Puglisi, assassinato nel 1993 per il suo impegno nell’educazione dei giovani contro la malavita; e Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” del Cilento, eliminato dalla camorra nel 2010 per la sua azione a favore dell’ambiente e della legalità.

L’idea dello spettacolo è nata direttamente dagli studenti, animati dal desiderio di trasmettere ai compagni e alle loro famiglie l’importanza della parola, delle idee e della condivisione. Un’iniziativa che ha trovato il pieno sostegno dei docenti, impegnati quotidianamente a seminare valori di giustizia e responsabilità. Il pubblico ha assistito a una performance intensa e consapevole, in cui attori del terzo anno hanno condiviso la scena con ex studenti tornati appositamente per l’evento.

Un momento di grande valore educativo ed emotivo, che ha ribadito come gli uomini possano essere eliminati, ma le loro idee no. Grazie alla passione e all’impegno di questi giovani, il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per un mondo più giusto continua a vivere e a ispirare le nuove generazioni.

