SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 30 marzo, spiccano i fatti di cronaca accaduti in città, tra liti, danneggiamenti e incidenti stradali. Al centro dell’attenzione anche l’avvio della campagna elettorale in vista delle prossime amministrative e gli aggiornamenti sulla viabilità per lavori in corso.

Una lite violenta tra vicini ha richiesto l’intervento della polizia locale e dei soccorritori in via Don Minzoni, dove una discussione è degenerata rendendo necessario l’arrivo dell’ambulanza.

Un camionista è stato identificato dalla polizia locale dopo aver danneggiato, con il suo mezzo, un albero davanti alla stazione ferroviaria, provocando disagi e pericoli per pedoni e automobilisti.

Si accende la campagna elettorale a Saronno: Ilaria Pagani presenta la sua candidatura parlando di discontinuità e ascolto, il centrodestra si compatta attorno a Rienzo Azzi con una presentazione corale, mentre in città compaiono i primi gazebo informativi.

Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente sulla Varesina ed è stato trasportato in ospedale; le sue condizioni non sarebbero gravi.

