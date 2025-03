Città

SARONNO – E’ stata protocollata ieri mattina, domenica 30 marzo, una lettera aperta firmata da Pd, Insieme per Crescere e Tu@Saronno per chiedere uno stop dell’approvazione del Pgtu di Saronno. La missiva, rivolta al commissario Antonella Scolamiero, al vice commissario Federica Crupi e al dirigente responsabile dell’ufficio tecnico Ambrogio Mantegazza spiega dettagliatamente le motivazioni della richiesta.

“Abbiamo letto – esordisce la missiva – della sua volontà di portare a compimento del loro percorso approvativo alcuni regolamenti del Comune di Saronno rimasti in sospeso a causa dell’interruzione della precedente consiliatura. Tra questi potrebbe esserci il Piano Generale del Traffico Urbano (Pgtu), documento che determina diversi interventi alla mobilità saronnese che traguardano, o dovrebbero traguardare, un periodo di due anni. Dato che il Pgtu è stato adottato dalla Giunta di Saronno nel gennaio del 2024, quindi oltre un anno fa, è perfettamente legittimo e nei suoi pieni poteri che lei voglia approvarlo. Vorremmo però essere certi che, prima di procedere, abbia contezza di quale sia stato l’iter di questo importante documento per il futuro del territorio saronnese, che non è certamente quello di un documento condiviso al quale mancava solo l’approvazione in consiglio comunale”.

Le motivazioni sono presto spiegate: “La ragionevolezza vorrebbe che il Pgtu adottato dalla giunta fosse un documento già emendato e sottoscritto da tutte le forze politiche di maggioranza, a quel punto sottoposto, come da iter amministrativo, alle osservazioni di cittadini, associazioni, portatori d’interesse e infine destinato a un passaggio approvativo in consiglio comunale, dove tali osservazioni, anche dopo il vaglio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Saronno, sarebbero state accolte o meno all’interno del documento finale.

Così non è stato, perché nel caso del Pgtu saronnese il documento adottato era considerato, da larga parte della ex maggioranza consiliare stessa, ancora da definire e, in alcuni importanti casi, completamente disallineato rispetto agli obiettivi programmatici prefissati. Ne è una riprova il fatto che, tra le osservazioni presentate, potrà trovare sicuramente quelle degli ex gruppi consiliari della sopra citata maggioranza, che proponevano cambiamenti, stralci e migliorie esattamente come gli altri soggetti titolati a farlo”.

Insomma un documento che non è stato condiviso come spiegano le tre forze politiche: “Questo percorso pone in evidenza il fatto che, a differenza di quanto Lei possa giustamente pensare, il Pgtu che potrebbe essere portato da lei, legittimamente, in approvazione non è assolutamente un documento sostenuto dal consiglio comunale precedente a cui necessitava l’ultimo passaggio formale.

Tra le osservazioni potrà trovare diversi passaggi che cercano di sanare interventi che riteniamo essere molto dannosi per la nostra città, e che crediamo necessitino di una piena approvazione politica per essere avviati, cosa che il Pgtu adottato dalla giunta sicuramente non aveva”.

Da tutte queste considerazioni è arrivata la decisione di inviare la missiva con una richiesta precisa: “Chiediamo in tal senso di attendere che ci sia una nuova maggioranza politica che possa concludere l’iter di approvazione del documento in oggetto, modificandolo in quelle parti che non avevano raggiunto un consenso sufficiente“.