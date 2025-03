Cronaca

MALNATE – La circolazione ferroviaria tra Malnate e Vedano Olona è bloccata da questa mattina, lunedì 31 marzo, a causa di un grave incidente che ha coinvolto un treno della linea Laveno Mombello Lago-Milano Cadorna. Una persona, secondo quanto reso noto da Tenord, è stata investita lungo i binari: l’episodio si è verificato poco dopo le 9 e ha reso necessario l’intervento delle autorità competenti.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario: il treno coinvolto, il numero 26 partito da Laveno Mombello Lago alle 7.38 e diretto a Milano Cadorna, ha interrotto la corsa a Malnate. Lo stesso provvedimento è stato adottato per il treno 1030, in partenza da Laveno alle 8.08 e atteso a Milano alle 9.39.

A seguito dell’accaduto, Trenord ha cancellato anche due convogli: il 10023, previsto in partenza da Milano Cadorna alle 8.39 e diretto a Varese Nord, e il treno 25 in partenza da Milano Cadorna alle 8.52 con arrivo previsto a Laveno Mombello Lago alle 10.23.

Per i viaggiatori, sono state suggerite soluzioni alternative: chi è diretto a Milano può raggiungere la stazione di Varese RFI e proseguire con i treni delle linee S5 e S50. In alternativa, è possibile partire da Saronno utilizzando i treni della linea S1 o, dalla stazione di Saronno Sud, i treni della linea S9 in direzione Milano.

Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei treni, Trenord invita a consultare l’app ufficiale o la sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno” sul sito internet.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti