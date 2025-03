Città

SARONNESE – GROANE – I dati sulla raccolta differenziata nei comuni del Saronnese e delle Groane confermano un andamento positivo nella gestione dei rifiuti, con alcune realtà che spiccano per le loro performance ambientali. L’analisi è stata condotta partendo dalle informazioni disponibili nella banca dati Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che raccoglie e certifica i dati sulla produzione e gestione dei rifiuti a livello comunale.

Le informazioni utilizzate riguardano il 2023 e due indicatori chiave: la percentuale di raccolta differenziata (%RD), che rappresenta la quota di rifiuti urbani avviata al riciclo rispetto al totale prodotto, e i kg di rifiuto urbano pro-capite (RU kg/a), ovvero il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti da ogni cittadino, comprendendo sia la parte destinata al riciclo sia quella smaltita nei termovalorizzatori o abbandonata. Sono stati calcolati anche i kg pro-capite di rifiuto differenziato (RD kg/a) e quelli non differenziati (ND kg/a).

Quello che è importante per la comunità è che scenda il residuo secco pro capite: un comune può essere considerato molto virtuoso quando si vede il dato di secco residuo pro capite sotto i 50 kg. Si tratta di un traguardo abbastanza raro in Italia. E’ necessario tenere a mente che la produzione di rifiuto complessivo può essere un bene: quando si riesce a riciclare tanta plastica, tanta carta, tanto alluminio e così via, il comune può avere degli introiti, quindi è possibile persino che la tari sul tuo territorio riesca a scendere.

Oggi pubblichiamo i dati del Saronnese e nei prossimi giorni quelli delle Groane.

Raccolta differenziata nel Saronnese: i comuni più virtuosi

Analizzando i dati relativi ai comuni del Saronnese, emerge che Caronno Pertusella guida la classifica con l’85,77% di raccolta differenziata nel 2023. Segue Uboldo con l’83,11%, Saronno con il 79,06%, Cislago con l’80,90% e infine Origgio con il 75,53%. I numeri confermano l’impegno costante dei comuni nella gestione dei rifiuti, con risultati particolarmente positivi per Caronno Pertusella e Uboldo.

Il miglioramento nel tempo nel Saronnese

Esaminando l’andamento della raccolta differenziata negli ultimi dieci anni, Cislago si distingue per il miglioramento più significativo, passando dal 57,74% nel 2013 all’80,90% nel 2023. Anche Caronno Pertusella ha registrato una crescita costante, con un incremento di oltre 26 punti percentuali in dieci anni. Uboldo ha anch’esso migliorato sensibilmente la propria raccolta differenziata, passando dal 59,34% nel 2013 all’83,11% nel 2023. Origgio ha seguito un andamento simile, migliorando dal 58,08% del 2013 al 75,53% del 2023. Gerenzano, invece, è passato dal 65,34% nel 2013 al 75,77% attuale, mostrando un miglioramento progressivo ma meno marcato rispetto agli altri comuni della zona. Saronno, pur con una crescita meno accentuata, ha visto la propria raccolta differenziata salire dal 70,07% del 2013 all’attuale 79,06%.

