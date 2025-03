Politica

SARONNO – Sono già quattro i candidati sindaco pronti a contendersi la fascia tricolore a Saronno, ma la rosa potrebbe allargarsi nei prossimi giorni. Nelle ultime ore sono arrivate le conferme ufficiali per la corsa elettorale, mentre alcune forze politiche stanno ancora valutando se scendere in campo.

Tra queste c’è il Movimento 5 Stelle. Gli attivisti stanno lavorando per definire se presentare un proprio candidato sindaco e con quale formula: con il simbolo pentastellato oppure attraverso una lista civica.

Sul fronte delle liste civiche, diversi gruppi hanno rinunciato nelle ultime settimane. A pesare sono state le difficoltà legate agli adempimenti burocratici richiesti per la presentazione delle liste, in particolare la raccolta delle firme a sostegno. I tempi ristretti non hanno aiutato, ma non è escluso che qualcuno possa riuscire a completare il percorso all’ultimo momento, in zona Cesarini.

La prima a ufficializzare la candidatura è stata Novella Ciceroni. L’esponente di Obiettivo Saronno, sostenuta da una coalizione di tre liste civiche indipendenti, ha già avviato incontri con la cittadinanza e iniziato la presentazione del programma elettorale.

Nel centrosinistra lo scenario è diviso. Da una parte c’è Ilaria Pagani, sostenuta dal Partito democratico, dalla lista civica Tu@Saronno e da Insieme per Crescere, formazione civica vicina ad Azione. Dall’altra parte due liste civiche, tra cui Saronno Civica, sostengono la candidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi.

L’ultimo a sciogliere le riserve è stato Rienzo Azzi. La sua candidatura è sostenuta dall’intero centrodestra, con l’appoggio di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.

