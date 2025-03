Cronaca

SARONNO – Arrivano da mamme, papà e anche da alcuni nonni le richieste di un intervento di controllo intorno alla scuola media Aldo Moro ed elementare Vittorio da Feltre. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati diversi avvistamenti dell’uomo che gira senza pantaloni o mostrando le parti intime.

L’uomo, che presenta evidenti problemi, è stato al centro di diversi interventi delle forze dell’ordine e del personale sanitario nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine sono intervenute quando passeggiava solo con un giaccone in centro città, ma anche quando si toccava le parti intime in aree verdi.

Le segnalazioni dei cittadini, spesso preoccupati anche per le condizioni dell’uomo, si susseguono. Tuttavia, il personale sanitario e le forze dell’ordine non possono far altro che riportarlo a casa o accompagnarlo al pronto soccorso.

Ora cresce la preoccupazione dei genitori per la sua frequente presenza intorno al plesso scolastico negli ultimi giorni. Sulle chat scolastiche sono stati inviati diversi messaggi per segnalare la presenza dell’uomo non solo all’uscita da scuola, ma anche durante l’orario di lezione, mentre esponeva le parti intime rivolto verso il plesso scolastico. “Capiamo che si tratti di una persona con dei problemi e per questo crediamo sia importante fornirgli un aiuto che gli eviti di trovarsi in queste situazioni. È importante per lui, ma anche per gli studenti.”

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti