SARONNO – “Mi associo all’appello avanzato da Insieme per Crescere, Tu@ Saronno e Partito Democratico”. Con queste parole Ilaria Pagani, candidata sindaco sostenuta dalle tre forze politiche, interviene sul tema del Piano generale del traffico urbano (Pgtu), chiedendo al commissario prefettizio di non procedere con l’approvazione del documento.

“Invito il commissario prefettizio a non compiere l’errore di approvare il Pgtu che intendeva portare avanti Airoldi che non avrebbe superato, come d’altronde è accaduto con il bilancio, il voto in consiglio comunale a causa del mancato consenso delle forze politiche” afferma Pagani.

La candidata sottolinea come il documento sia uno degli atti più rilevanti per la città: “Non si può accettare che il documento tra i più ‘politici’ di un governo cittadino venga approvato sulle teste dei cittadini stessi non passando per il voto del consiglio comunale, unico organo democratico preposto a questo”.

Pagani evidenzia inoltre che la revisione del piano sarà parte integrante del suo programma elettorale: “Tra i punti del mio programma vi è e vi sarà la totale revisione del Pgtu, elaborato dai tecnici senza valutazioni politiche”.

Infine, l’appello al commissario: “Prego il commissario prefettizio di non cedere a eventuali ‘sirene’ che le chiedono di approvare documenti che, allo stato di fatto, fanno gli interessi di pochi e non della cittadinanza”.

